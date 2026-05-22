Главу МИД Испании насмешил вопрос о том, могут ли выгнать страну из НАТО

Глава МИД Испании рассмеялся в ответ на вопрос об исключении страны из НАТО

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес рассмеялся в ответ на вопрос журналистов о возможном исключении страны из НАТО. Его реакцию приводит газета El Mundo.

«Давайте говорить серьезно», — сказал глава внешнеполитического ведомства после непродолжительного смеха, когда журналисты спросили его об угрозах исключения страны из Североатлантического альянса.

Альбарес подчеркнул, что Испания является надежным партнером НАТО, который всегда выполняет свои обещания и тратит на оборону 2% ВВП.

«Не все страны могут находиться на этом уровне расходов, несмотря на то что говорят, что сделают больше», — добавил дипломат.

О том, что в Пентагоне якобы обсуждали варианты наказания союзников по альянсу, отказывающихся помогать США в войне против Ирана, сообщало агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне. В числе предлагаемых мер была названа возможная приостановка членства Испании в НАТО. При этом, как подчеркивалось в статье, Североатлантический договор не предусматривает как таковой процедуры исключения или приостановки членства какой-либо страны.

Альбарес ранее заявлял, что Евросоюз должен стать более самостоятельным в вопросах безопасности и создать собственную единую армию в качестве альтернативы НАТО.

Ранее Рубио поставил под сомнение смысл существования НАТО.