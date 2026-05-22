Российские войска поразили транспортные объекты и места запуска дронов ВСУ

Минобороны РФ заявило об ударе по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ

Вооруженные силы РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ (Вооруженными силами Украины. — «Газета.Ru»), местам запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что ударам подверглись места скопления наемников и солдат ВСУ в 153 районах.

К выполнению боевых задач привлекли артиллерию и операторов дронов группировок войск ВС РФ. В операциях также принимали участие ракетные войска и оперативно-тактическая авиация.

22 мая в российском Минобороны рассказали, что за прошедшую неделю военнослужащие нанесли один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине. Это было сделано в ответ на атаки украинских формирований на гражданские объекты в РФ.

Ранее в МО РФ заявили об ударе по центру подготовки операторов дронов на Украине.