Риттер: Запад должен прислушиваться к предупреждениям России по поводу дронов

Запад должен прислушиваться к предупреждениям Москвы по поводу украинских дронов у границ России. Об этом бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала журналиста Рика Санчеса.

Риттер отметил, что слова имеют значение, и каждое слово является важным. И именно это было сказано Латвии.

Экс-разведчик подчеркнул, что Запад перешел последнюю черту.

19 мая Служба внешней разведки РФ заявила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. По данным ведомства, командование Ворруженных сил Украины планирует запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для уменьшения времени подлета.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что беспилотники уже попадают на территорию России через воздушное пространство прибалтийских государств.

Ранее депутат Чепа предупредил, что от Литвы ничего не останется через 15 минут в случае ударов по РФ.