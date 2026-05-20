Над Россией во второй половине дня сбили более 10 украинских дронов

Минобороны: средства ПВО за шесть часов сбили 12 беспилотников над Россией

В российских регионах за шесть часов отразили атаки более 10 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«С 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Часть дронов ликвидировали в Краснодарском крае. Также беспилотники были нейтрализованы в Курской, Белгородской, Брянской, Новгородской и Калужской областях.

Днем 20 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на административный центр региона. По его словам, обломки одного из дронов упали на 24-этажный дом, еще не введенный в эксплуатацию. В результате пострадал мужчина, у него диагностировали ранение средней степени тяжести. Местного жителя доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Глава российского субъекта добавил, что беспилотники также были уничтожены над Каменск-Шахтинским и четырьмя районами Ростовской области. Среди них — Сальский, Миллеровский, Зеленоградский и Семикаракорский.

Ранее два человека пострадали при налете БПЛА на Ставропольский край.