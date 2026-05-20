Беспилотники атаковали Нижегородскую область

Никитин: два промобъекта загорелись в Нижегородской области после падения дронов

Два промышленных объекта загорелись в Кстовском районе Нижегородской области в результате падения обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам в ночь на 20 мая и рано утром силы противовоздушной обороны сбили над Нижегородской областью 30 украинских беспилотников.

«Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе», — написал Никитин.

По его словам, в настоящее время спасатели пытаются локализовать пожар и ликвидировать последствия инцидента.

Губернатор уточнил, что люди в результате происшествия не пострадали. Школы Кстовского района переведены на дистанционный режим. Беспилотная опасность в регионе сохраняется, силы ПВО продолжают работу, добавил Никитин.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 20 мая сбили 273 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

Ранее Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России.