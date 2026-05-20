Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Беспилотники атаковали Нижегородскую область

Никитин: два промобъекта загорелись в Нижегородской области после падения дронов
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два промышленных объекта загорелись в Кстовском районе Нижегородской области в результате падения обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам в ночь на 20 мая и рано утром силы противовоздушной обороны сбили над Нижегородской областью 30 украинских беспилотников.

«Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе», — написал Никитин.

По его словам, в настоящее время спасатели пытаются локализовать пожар и ликвидировать последствия инцидента.

Губернатор уточнил, что люди в результате происшествия не пострадали. Школы Кстовского района переведены на дистанционный режим. Беспилотная опасность в регионе сохраняется, силы ПВО продолжают работу, добавил Никитин.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 20 мая сбили 273 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

Ранее Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!