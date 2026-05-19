Используемые в интересах ВСУ объекты инфраструктуры подверглись ударам

Минобороны РФ: военные поразили используемые ВСУ энергетические объекты
Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ряду иных целей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Нанесено поражение <...> складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, <...> пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что в операциях участвовали ракетные войска и расчеты дронов. К работе также подключились артиллерийские расчеты и оперативно-тактическая авиация.

В заявлении отмечается, что российские средства противовоздушной обороны в тот же промежуток времени перехватили пять управляемых авиационных бомб, примененных ВСУ. Более того, был уничтожен 651 украинский беспилотник.

19 мая в российских силовых структурах рассказали, что бойцы ВС РФ ликвидировали часть спецподразделения беспилотных систем «Альфа», относящегося к Службе безопасности Украины. Украинские военные подверглись атаке в селе Шевченковское в Днепропетровской области.

Ранее солдат ВСУ сдался в плен российскому беспилотнику.

 
