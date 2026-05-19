Российские военные ликвидировали часть спецподразделения беспилотных систем СБУ

Бойцы спецподразделения беспилотных систем «Альфа», относящегося к Службе безопасности Украины (СБУ), подверглись атаке в Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В Шевченковском <...> уничтожена часть спецподразделения <...> «Альфа», — рассказал источник агентства.

По его словам, Вооруженные силы РФ применили управляемые боеприпасы и фугасные авиационные бомбы ФАБ. Некоторые из украинских военных были ликвидированы сразу. Других представителей СБУ не стало из-за отсутствия медицинской помощи.

18 мая украинский военный эксперт Константин Машовец сообщил, что российские подразделения возобновили наступление в Днепропетровской области. ВС РФ смогли продвинуться на 3–3,5 км на участке Новогригорьевка — Вербовое и соединиться с малыми группами. Также военнослужащие вступили в бой на западном берегу реки Янчур и приблизились на 2 км к населенному пункту Новое Запорожье. Сейчас наиболее опасными участками остаются районы между Березовым и Новогригорьевкой, а также западнее Янчура.

Ранее на Украине заявили о продвижении ВС РФ на границе Днепропетровской области.