ВСУ атаковали автоцистерны с газом в Херсонской области

Inna Varenytsia/Reuters

Один человек пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автоцистерны в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.

По его словам, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по транспортным средствам на 464-м км трассы Р-280 «Новороссия» в Геническом округе. Атаку зафиксировали за пределами поселка городского типа Рыково.

«В результате <...> горят две автоцистерны для сжиженного газа», — рассказал Василенко.

Он подчеркнул, что из-за действий украинских войск пострадал мужчина 1972 года рождения. У него диагностировали термические ожоги первой и второй степеней. Травмироваными оказались спина и предплечья.

«Помощь оказана на месте. От госпитализации отказался», — добавил пресс-секретарь.

18 мая беспилотник ВСУ ударил по дому главы Скадовского округа Херсонской области Александра Дудки. Чиновник получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы. Несмотря на ранения, он отказался от госпитализации.

Ранее украинские БПЛА повредили линии электропередачи в Херсонской области.

 
