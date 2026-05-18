В Минобороны России сообщили об отражении атак украинских дронов на регионы

Атаки более 90 украинских дронов отразили в регионах России за девять часов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«С 7:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачен и уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Часть воздушных целей нейтрализовали в столичном регионе и Краснодарском крае. Также дроны были ликвидированы в восьми областях — Тульской, Нижегородской, Калужской, Белгородской, Липецкой, Ростовской, Воронежской и Курской.

18 мая жители Нижегородской области рассказали, что в городе Кстово и соседних деревнях раздались звуки взрывов. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в аэропорту Нижнего Новгорода задержали более 15 рейсов на вылет и прилет. Временные ограничения в воздушной гавани ввели еще в 6:00 мск.

Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, в Нижегородской области отразили атаку 20 украинских дронов. Предварительно, никто из людей не пострадал. Однако при падении обломков беспилотников несколько объектов гражданской инфраструктуры получили повреждения. На места выехали сотрудники специальных служб.

Ранее в Херсонской области при атаке беспилотника пострадал глава округа.

 
