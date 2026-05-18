Российский «Охотник» получил импровизированный «мангал» от дронов

Один из российских сторожевых кораблей проекта 22460 «Охотник» оснастили импровизированной защитой от беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

На корабле установили стальные каркасы с натянутой сеткой-рабицей. В частности, конструкцией прикрыли надстройку судна.

По данным канала, такая защита должна вызывать преждевременное срабатывание боевой части дрона при попадании, что позволяет снизить возможный ущерб.

«Внешний фугасный подрыв (уже опробовано, увы, на другом объекте) за счет удаления хотя бы в пару метров позволяет спасти надстройку и людей», — отметили авторы канала.

Корабли проекта 22460 используют для охраны территориальных вод и патрулирования 12-мильной пограничной зоны. Они вооружены артиллерийской установкой АК-630 и крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, на «Охотниках» могут размещать пусковые установки с противокорабельными ракетами Х-35.

До этого военнослужащие группировки войск «Запад» начали устанавливать на боевую технику новый защитный навес «Еж». Конструкция представляет собой металлический каркас с приваренными к нему 1300 «вениками» из расплетенных металлических тросов. Ее устанавливают на танки Т-80БВ.

Ранее в России разработали материал, скрывающий самолеты и корабли от радаров.