Россия и Белоруссия испытывают ядерное оружие

Россия и Белоруссия начали совместную тренировку по применению ядерного оружия. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии в Telegram-канале.

«Началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что важнейшим отличием мероприятия станет проверка готовности к выполнению боевого задания из неподготовленных районов на всей территории Белоруссии.

В тренировке принимают участие подразделения ракетных войск и авиации. Совместно с российскими военными будет отработана доставка ядерных боеприпасов в Белоруссию и подготовка их к использованию.

Главный акцент сделан на скрытность, перенос на большие расстояния и проведение расчетов для применения сил и средств.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что тренировка была давно запланирована в рамках Союзного государства, она не направлена против третьих стран и не несет угрозы безопасности в регионе.

Ранее Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне.

 
