Российский боец с мая по январь в одиночку удерживал позицию в Запорожской области

Российский военнослужащий с позывным «Шорох» в течение восьми месяцев в одиночку удерживал позицию в районе села Работино в Запорожской области. Об этом пишет RT.

По информации журналистов, мужчина участвует в боевых действиях на Украине с 2022 года. В 2024 году он повторно подписал контракт с министерством обороны РФ, так как до этого был вынужден покинуть поле боя из-за ранения. Изначально боец служил на Авдеевском направлении, сейчас он выполняет задачи в Запорожской области.

В материале говорится, что «Шороху» приказали закрепиться на позиции у Работино и вести наблюдение, чтобы украинские формирования не смогли продвинуться вперед. Военный прибыл к населенному пункту 22 мая прошлого года, а покинул этот участок фронта лишь 29 января 2026 года.

Как отметили авторы статьи, мужчине во время нахождения на позиции приходилось пить дождевую воду. Сослуживцы с помощью дронов передавали ему посылки, но у «Шороха» не всегда была возможность сразу их забрать. Зимой ему приходилось по несколько дней сидеть в укрытии, чтобы солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не заметили его следы.

Более того, российский боец при выполнении задания пережил 64 сброса с украинских беспилотников типа «Баба-Яга». Также военные ВСУ пытались достать его с помощью FPV-дронов и других средств.

«Когда по тебе работают, ты сидишь один, заняться ж нечем, вот и считаешь [прилеты]», — рассказал военнослужащий.

