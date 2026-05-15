Министр обороны РФ Белоусов поздравил военных с профессиональным праздником

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил солдат, офицеров и ветеранов военно-политических органов с их профессиональным праздником — Днем военно-политических органов. Об этом говорится в приказе министра.

«Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!» — написано в документе.

Белоусов подчеркнул их роль в обеспечении повседневной и боевой деятельности армии и флота, а также мобилизуют личный состав на выполнение поставленных целей. По словам министра, поддержание морали и патриотизма дает положительные результаты — сохраняют историческую память и приводят к единению Вооруженных сил России с обществом.

Он также отметил особую роль должностных лиц военно-политических органов в ходе ведения специальной военной операции (СВО), которая влияет на укрепление боевого духа солдат, на дисциплину и правопорядок в армии.

До этого Белоусов на совещании глав военных ведомств государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил, что Евросоюз, поставляя вооружение Киеву, все глубже погружается в конфликт на Украине.

Ранее Британия объявила о передаче Украине «крупнейшего в истории» пакета БПЛА.