Силовые структуры РФ сообщили о переброске ВСУ «роты калек» под Харьков

Вооруженные силы Украины перебросили в район Избицкого в Харьковской области украинских военных, не годных к службе. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Для восполнения потерь среди личного состава командование 127-й бригады ВСУ перебросило в район Избицкого «роту калек» — не годных к военной службе украинцев», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, среди мобилизованных есть те, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем. Один из украинских военнослужащих страдает синдромом Мэллори-Вейса, когда идет интенсивное кровотечение из продольных разрывов слизистой оболочки нижней трети пищевода и кардиального отдела желудка.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в Харьковской области.

Он уточнил, что группировка «Запад» эффективно действует против украинских войск. Сейчас главная цель — вытеснить силы противника. Также Кимаковский отметил, что Украина каждую неделю теряет более батальона личного состава.

Ранее под Харьковом уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ.