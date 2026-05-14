В России заочно осудили украинского военного с фамилией Борщ

СК РФ: начштаба ВСУ Борща заочно приговорили к пожизненному сроку за теракт
В России заочно осудили начальника штаба механизированного батальона 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Борща. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Как рассказали в ведомстве, украинского полковника признали виновным в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, в октябре 2023 года Борщ приказал подчиненным нанести удары по Белгородской области с помощью дронов, оснащенных кумулятивными зарядами гранаты для РПГ-7. Беспилотники были запущены с территории Волчанского района Харьковской области.

«В результате их попадания по приграничной территории Российской Федерации несколько человек пострадали», — говорится в заявлении.

Пресс-служба СК РФ подчеркнула, что одного мирного жителя спасти не удалось.

На этом фоне в отношении военного ВСУ возбудили уголовное дело, ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Более того, мужчину объявили в международный розыск.

«Суд заочно приговорил Борща к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии особого режима», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что инстанция удовлетворила гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда и возмещении причиненного имущественного ущерба. Украинского полковника обязали выплатить более 2,7 млн рублей.

Ранее в России заочно арестовали украинского офицера, обвиняемого в атаках на объекты в Туапсе.

 
