В российском регионе запустили первую горячую линию по поиску раненых бойцов СВО

Первую в России горячую линию по поиску раненых участников специальной военной операции (СВО) на Украине запустили в Свердловской области. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Родственники участников СВО теперь получили возможность прояснить судьбу их родных и узнать, в каком госпитале они находятся, можно ли повидаться с ними», — написала омбудсмен.

По ее словам, горячая линия будет работать ежедневно в течение 10 часов — с 9:00 до 19:00 по местному времени (с 7:00 до 17:00 мск). Обратиться к операторам смогут жители 29 российских субъектов, входящих в состав Центрального военного округа (ЦВО).

Мерзлякова уточнила, что граждане смогут узнать о местоположении ушедших на фронт родных и дате их поступления в медицинские учреждения. Иные сведения можно будет получить при посещении госпиталя.

В конце уполномоченный по правам человека поблагодарила командование ЦВО за организацию данного канала связи.

Ранее Медведев рассказал, сколько россиян заключили контракты с министерством обороны в 2025 году.