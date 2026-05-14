Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Армия

В российском регионе запустили первую горячую линию по поиску раненых бойцов СВО

Горячую линию по поиску раненых участников СВО запустили в Свердловской области
РИА Новости

Первую в России горячую линию по поиску раненых участников специальной военной операции (СВО) на Украине запустили в Свердловской области. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Родственники участников СВО теперь получили возможность прояснить судьбу их родных и узнать, в каком госпитале они находятся, можно ли повидаться с ними», — написала омбудсмен.

По ее словам, горячая линия будет работать ежедневно в течение 10 часов — с 9:00 до 19:00 по местному времени (с 7:00 до 17:00 мск). Обратиться к операторам смогут жители 29 российских субъектов, входящих в состав Центрального военного округа (ЦВО).

Мерзлякова уточнила, что граждане смогут узнать о местоположении ушедших на фронт родных и дате их поступления в медицинские учреждения. Иные сведения можно будет получить при посещении госпиталя.

В конце уполномоченный по правам человека поблагодарила командование ЦВО за организацию данного канала связи.

Ранее Медведев рассказал, сколько россиян заключили контракты с министерством обороны в 2025 году.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!