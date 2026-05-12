В Нидерландах неизвестные ранили военных ФРГ

Двое немецких военных, проходящих службу в штаб-квартире НАТО в населенном пункте Брюнсюм в Нидерландах, подверглись нападению со стороны неизвестных. Об этом сообщил портал Hart van Nederland.

По данным журналистов, нападавшие скрывали лица под масками и выкрикивали антинатовские лозунги. Им удалось ранить немецких военных. В настоящее время расследованием инцидента занимается Королевская военная полиция.

При этом власти страны и руководство альянса не раскрывают точное место и время нападения. Информация о задержании подозреваемых также не приводится.

2 мая телеканал CBS News сообщил, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение года. По состоянию на декабрь 2025 года на военных базах в ФРГ были размещены более 36 тысяч американских военных и еще почти 1,5 тысячи резервистов.

Как отмечала представитель альянса Аллисон Харт, решение США указывает на то, что Европа должна продолжать больше инвестировать в свою оборону и брать на себя большую долю ответственности за общую безопасность.

