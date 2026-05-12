СМИ сообщают, что Иран перебросил самолеты в две другие страны

Иран перебросил гражданские самолеты в Пакистан и Афганистан, сообщает CBS News.

По информации телеканала, Тегеран перебросил военные самолеты на базу ВВС Пакистана Нур-Хан к югу от Исламабада. Туда же был направлен иранский самолет RC-130, переоборудованный для выполнения разведывательных задач.

Отмечается, что иранская авиакомпания Mahan Air также перебросила несколько своих самолетов в Афганистан, они остались там после закрытия воздушного пространства Ирана, связанного с началом боевых действий. Позже их перевезли в афганский аэропорт Герат на границе с Ираном из-за начала конфликта между Пакистаном и Афганистаном.

Официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид в комментарии телеканалу опроверг эту информацию.

21 апреля агентство DHA сообщало, что самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, застрявший в аэропорту Тегерана из-за начала боевых действий в регионе, вылетел в Турцию спустя 53 дня.

Самолет был вынужден оставаться в Тегеране с конца февраля из-за закрытия воздушного пространства. Подчеркивается, что экипаж воздушного судна в начале войны был успешно эвакуирован в Турцию сухопутным путем.

Ранее Иран засыпал военный аэродром, чтобы он не достался США.