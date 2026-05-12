Власти объявили беспилотную опасность в Челябинской области

Беспилотную опасность объявили на территории Челябинской области. О введении особого режима сообщило региональное правительство, опубликовавшее заявление в канале на платформе «Макс».

В тексте уточняется, что в связи с принятыми мерами возможны сбои в работе связи и интернета.

Утром 12 мая губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что за прошедшие сутки над территорией региона сбили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного типа. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов семь раз сбросили взрывные устройства. За аналогичный промежуток времени они 122 раза применили артиллерию по отселенным районам российского субъекта. Никто из людей не пострадал, информация о повреждении инфраструктурных объектов не поступала.

В течение ночи над регионами РФ перехватили и уничтожили 27 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налет продолжался с 00:00 до 7:00 мск. Воздушные цели нейтрализовали в трех областях — Воронежской, Белгородской и Ростовской.

Ранее сообщалось, что Украина и европейская страна запустят совместное производство БПЛА.