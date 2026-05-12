ВСУ нанесли удары у границы Курской области

Украинские военнослужащие атаковали позиции Вооруженных сил РФ у границы Курской области. Об этом сообщили авторы проекта WarGonzo.

Из публикации следует, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по объектам в районе поселка Миропольское и села Мирополья. Раньше они являлись частью Сумской области, но в ходе боевых действий были включены в буферную зону под контролем российских войск.

«ВС РФ отражают контратаки противника», — подчеркивается в тексте.

При этом расстояние между Миропольем и границей составляет примерно 1 км.

Утром 12 мая губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ в течение суток выпустили 76 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного типа по приграничному региону. Семь раз дроны сбрасывали взрывные устройства на территорию российского субъекта. Более того, за аналогичный промежуток времени украинские военнослужащие 122 раза обстреляли отселенные районы Курской области с помощью артиллерийских орудий. Глава региона отметил, что никто из людей не пострадал.

Ранее военный эксперт сообщил, что ВСУ строят эшелонированную оборону у курского приграничья.