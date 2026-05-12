США отработали на учениях удары по китайскому амфибийному бронетранспортеру

25-я пехотная дивизия армии США опубликовала свежие видеокадры с учений Balikatan 2026 на Филиппинах, посвященной этапу боевых стрельб. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

На записи видно, как ударные беспилотники поражают учебную цель, созданную для имитации амфибийного бронетранспортера ZBD-05 морской пехоты Народно-освободительной армии Китая (НОАК). По мнению авторов, выбор в качестве мишени ключевой десантной машины Китая отражает практическую задачу маневров — отработку действий против возможной морской десантной операции в Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом отмечается, что подобные технологические подходы, скорее всего, могли быть заимствованы и развернуты ранее за счёт наработок, которые применялись на территории Украины, где активно использовались близкие по смыслу алгоритмы компьютерного зрения для наведения и распознавания целей.

6 мая первая многосферная оперативная группа американской армии использовала новую мобильную пусковую установку Typhon в ходе военных учений на Филиппинах.

