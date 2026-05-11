ВСУ атаковали гражданские объекты в Белгородской области

Вооруженные сили Украины (ВСУ) за минувшие сутки в период действия перемирия нанесли удары с помощью 18 беспилотников по гражданским объектам Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в результате нападения пострадали двое местных жителей. Кроме того, повреждены три автомобиля, здание магазина, многоквартирный дом и два частных домовладения.

Утром 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон нанес удар по легковой машине в селе Вознесеновка в Шебекинском округе. В результате атаки мужчина получил минно-взрывную травму и ранение руки.

В ночь на 11 мая Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали предприятие в селе Ясные Зори в Белгородском округе. Как рассказал Гладков, пострадал один сотрудник — у него диагностировали слепое осколочное непроникающее ранение живота и минно-взрывную травму.

Ранее российские бойцы с помощью листовок обратились к ВСУ 9 мая.