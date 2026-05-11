Силовики сообщили о попытке ВСУ форсировать реку в Сумской области

Украинские военнослужащие предприняли неудачную попытку форсирования реки Псёл в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, все произошло в районе населенного пункта Запселье.

«Группа украинских штурмовиков из состава 21-й омбр (отдельной механизированной бригады. — «Газета.Ru») пыталась форсировать реку Псёл в средствах бронезащиты», — рассказал он.

Источник подчеркнул, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпели неудачу. Несколько солдат ушли под воду, а остальные отступили.

7 мая в российских силовых структурах заявили, что командование украинских войск направило бойцов 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ из Киевской области в Сумскую область. Также на Сумское направление перебросили солдат 68-й отдельной аэромобильной бригады, при этом не снабдив их необходимыми средствами для участия в боевых действиях. В том числе это касается беспилотных летательных аппаратов и квадроциклов, уточнялось в заявлении.

Ранее российские военнослужащие взяли под контроль село в Сумской области.

 
