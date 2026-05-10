Из Ирана эвауировали около 1 тыс. человек при содействии РФ

Из Ирана при содействии посольства РФ эвакуировали около 1 тыс. человек. Об этом ИС «Вести» рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Тегеране Алексей Дедов.

«Основная масса приходится на сотрудников и работников, которые участвуют в эксплуатации первого блока АЭС «Бушер» и сооружении второго и третьего блоков АЭС «Бушер», — сказал он.

По словам дипломата, как только ситуация в регионе нормализуется, сотрудники АЭС смогут вернуться на территорию Ирана и продолжить работу.

До этого посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что исламская республика находится в контакте с Россией по поводу дальнейшего строительства АЭС «Бушер».

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Она расположена недалеко от города Бушер. Строительство АЭС началось в 1975 году, однако ввести ее в промышленную эксплуатацию удалось лишь в 2013 году. Это крупнейший российско-иранский проект.

Ранее в МИД РФ прокомментировали атаки на АЭС «Бушер».

 
