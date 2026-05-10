Истребитель США пропал с радара в районе Аравийского полуострова

Истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США подал сигнал об аварийной ситуации и пропал с радара в районе Аравийского полуострова. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Утверждается, что экипаж американского истребителя подал сигнал под кодом 7700 — во время полета произошла аварийная ситуация. При этом в сообщении не указаны ни пункт вылета, ни пункт назначения F-35A.

На этой неделе американские ВС приостановили операцию «Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе. По словам президента США, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. В Исламской Республике приостановку объяснили «неудачей США в достижении своих целей». Телеканал CNN сообщил, что шаг может свидетельствовать о попытке США и Ирана восстановить дипломатическую инициативу

Ранее ВС США отчитались о судах, перехваченных и поврежденных за время блокады Ирана.