Российские военные установили флаги России в Херсоне

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны и 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии Вооруженных сил России установили с помощью дронов флаги в Херсоне и его окрестностях. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«В День Победы русские воины напомнили врагу, что Херсон будет освобожден», — отмечается в сообщении.

Дроноводы водрузили флаги на окраине города, а также около монумента Победы в парке Славы. Кроме того, они возложили цветы в память о солдатах, павших в Великой Отечественной войне в населенном пункте Тягинка.

До этого в Москве завершился Парад Победы на Красной площади: после пролета пилотажных групп президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. В торжествах участвовали делегации из стран СНГ и Азии, после чего в Кремле начались официальные мероприятия и переговоры.

В этом году парад прошел без военной техники — в Минобороны объяснили это текущей оперативной обстановкой. В Кремле поясняли, что речь идет о «террористической угрозе» со стороны Украины.

В своей речи на параде Путин выразил уверенность, что подвиг героев ВОВ вдохновляет участников спецоперации на Украине, которые «противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО».

