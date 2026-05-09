Вагнеровцы прошли в колонне «Бессмертного полка» с портретом Пригожина

В Санкт-Петербурге бойцы расформированной частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прошли в колонне «Бессмертного полка» с портретом Евгения Пригожина. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

На опубликованных кадрах можно заметить, как участники торжественного шествия идут по улице Северной столицы, держа в руках портреты. Среди них есть мужчины в военной форме, а также женщины, одетые в гражданское.

До этого на Невском проспекте в Санкт-Петербурге участники общественного движения «Волонтеры Победы» развернули Знамя Победы — один из главных символов Победы в Великой Отечественной войне.

Многометровое полотно красного цвета раскрыли перед началом шествия «Бессмертного полка» в центре Северной столицы.

9 мая Невский проспект перекрыт для проведения мероприятий ко Дню Победы. Колонна «Бессмертного полка» начала движение от площади Александра Невского в 12:30. По данным ТАСС, в акции приняли участие ветераны специальной военной операции, юные армейцы, волонтеры, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее аналогичная акция прошла в Париже, где участники «Бессмертного полка» также развернули знамя Победы.