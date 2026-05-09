Минобороны сообщило об уничтожении украинских катеров и беспилотников за сутки

Силы Черноморский флот уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в северо-западной части Черное море. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что за сутки российские системы противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 467 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Накануне вечером системы ПВО России сбили 44 украинских беспилотника. Дроны были уничтожены в период с 20:00 до 00:00 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что сбитые аппараты были самолетного типа. Их ликвидировали над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой и Рязанской областями, а также над Московским регионом и акваторией Азовского моря.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения СВО российские войска уничтожили 671 самолет, 284 вертолета, 142 852 беспилотника, 659 зенитных ракетных комплексов, 29 190 танков и другой техники ВСУ.

