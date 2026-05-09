Путин прибыл на Парад Победы

Президент РФ Владимир Путин приехал на парад в честь Дня Победы на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент поприветствовал сидящих на трибунах ветеранов ВОВ.

Кроме того, на парад прибыл белорусский лидер Александр Лукашенко

На Красной площади заканчиваются последние приготовления к параду Победы. В первых рядах трибун — ветераны специальной военной операции и Герои России.

Парад откроет вынос Знамени Победы. Его пронесет знаменная группа роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ начнется на Красной площади в 10:00 мск. В ходе мероприятия Владимир Путин выступит с «очень важной» речью, которую «оправданно ждет весь мир ждет», анонсировали в Кремле. Само парадное шествие состоится без военной техники — как пояснили в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом накануне стороны конфликта объявили о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая. «Газета» ведет хронику событий.

Ранее Медведев приехал на Красную площадь.