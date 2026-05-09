«Уралвагонзавод» отправил на фронт партии трех типов танков

Уралвагонзавод отправил в войска танки Т-90М, Т-80БВМ и 72Б3М в преддверии 9 мая

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») в преддверии празднования Дня Победы отправил российским войскам новые партии модернизированных танков Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72Б3М. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что новые Т-72, Т-80 и Т-90 отвечают современным вызовам, боевым условиям и новым угрозам.

«Главный акцент сделан на комплексном повышении выживаемости машин и безопасности экипажа», — говорится в сообщении госкорпорации.

В пресс-службе уточнили, что в процессе производства и доработки боевых машин конструкторы учли опыт боевого применения техники и обратную связь от военнослужащих с передовой.

Концерн «Уралвагонзавод» впервые обнародовал архивные видеоматериалы ходовых испытаний танка Т-90С, проведенных с 19 июня по 19 августа 2000 года в джунглях Малайзии. Видео было обнаружено случайно при подготовке документального фильма к 25-летию контракта с Индией.

В компании добавили, что в нулевых годах Т-90С прошел испытания в трех климатических зонах: во влажных тропиках и болотах Малайзии, в пустынях и высокогорьях Индии, а также в жаркой Саудовской Аравии. По данным концерна, ни один из конкурентов Т-90С не прошел полный цикл аналогичных испытаний, тогда как российский танк подтвердил работоспособность в широком диапазоне температур — вплоть до плюс 55 градусов.

Ранее «Ростех» сравнил российские и западные танки по устойчивости к попаданиям.

 
