Раскрыты цели на Украине, подвергшиеся ударам за последние сутки

Минобороны РФ заявило о поражении объектов транспортной инфраструктуры ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Объекты транспортной инфраструктуры на Украине, а также места запуска дронов подверглись ударам. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

В ведомстве рассказали, что к выполнению боевых задач были привлечены оперативно-тактическая авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ. Содействие им оказывали расчеты беспилотников и ракетные войска.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ (Вооруженными силами Украины. — «Газета.Ru»), местам запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что места скопления солдат ВСУ и наемников были обнаружены в 153 районах.

6 мая военный корреспондент Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин рассказал, что армия страны может применить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для ударов по целям на Украине. Он обратил внимание, что было решено закрыть воздушное пространство над полигоном Капустин Яр. Это может говорить как о проведении испытаний, так и о скором ударе по «какому-то стратегическому объекту на Украине», пояснил журналист.

Ранее военкоры заявили о переходе битвы за Донбасс в решающую фазу.

 
