Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Россия начала ракетные испытания на Камчатке

Правительство Камчатки: на полигоне Кура начались ракетные испытания
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Россия начала ракетные испытания на камчатском полигоне Кура. Об этом сообщает правительство региона.

Отмечается, что испытания пройдут с 6 по 10 мая. Жителей призвали воздержаться от посещения полигона Кура и близлежащих территорий в указанные даты.

«Запрещается нахождение и передвижение людей и любых видов техники», — говорится в сообщении.

29 апреля министр войны США Пит Хегсет говорил, что Пентагон собирается провести испытания ядерного оружия и систем доставки боеприпасов с ядерными боеголовками, чтобы модернизировать ядерную триаду страны.

Он напомнил, что поручение «провести модернизацию» ядерной триады давал президент США, а сейчас оно приобрело особую актуальность на фоне попыток Вашингтона лишить Тегеран возможности обзавестись ядерным оружием.

20 апреля бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов говорил, что России необходимо провести свои ядерные испытания на фоне планов Франции разместить свой ядерный арсенал в странах Европы.

Ранее в Совбезе РФ охарактеризовали западных политиков, говорящих о применении ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!