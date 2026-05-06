Россия начала ракетные испытания на Камчатке

Россия начала ракетные испытания на камчатском полигоне Кура. Об этом сообщает правительство региона.

Отмечается, что испытания пройдут с 6 по 10 мая. Жителей призвали воздержаться от посещения полигона Кура и близлежащих территорий в указанные даты.

«Запрещается нахождение и передвижение людей и любых видов техники», — говорится в сообщении.

29 апреля министр войны США Пит Хегсет говорил, что Пентагон собирается провести испытания ядерного оружия и систем доставки боеприпасов с ядерными боеголовками, чтобы модернизировать ядерную триаду страны.

Он напомнил, что поручение «провести модернизацию» ядерной триады давал президент США, а сейчас оно приобрело особую актуальность на фоне попыток Вашингтона лишить Тегеран возможности обзавестись ядерным оружием.

20 апреля бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов говорил, что России необходимо провести свои ядерные испытания на фоне планов Франции разместить свой ядерный арсенал в странах Европы.

