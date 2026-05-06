В Китае испытали корабельную систему ПВО для перехвата беспилотников

Военно-морские силы Китая испытали новую корабельную систему противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата беспилотников. Об этом сообщает SCMP.

Китай одобрил серийное производство новой системы ПВО для боевых кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Система успешно прошла финальные испытания в Бохайском заливе, перехватив сложные цели на сверхнизких высотах в условиях помех.

Система перехватила несколько дронов, которые выполняли атаки высокой сложности на сверхнизких высотах и в реалистичной боевой симуляции.

