Сотрудницу кадетского корпуса СК просят приговорить к 20 годам колонии

Государственный обвинитель ходатайствовала о вынесении приговора в виде 20 лет колонии бывшей сотруднице Кадетского корпуса СК РФ имени Александра Невского. Об этом сообщает РИА Новости.

Александра Житенко (внесена в перечень террористов и экстремистов) обвиняется в участии в деятельности террористической организации, вовлечении лица в совершение преступлений террористической направленности и покушении на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

«По совокупности всех преступлений прошу приговорить к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллион рублей и ограничению свободы на 2 года», — сказала прокурор.

По версии следствия, с апреля 2023 года Житенко была участницей запрещенной в России проукраинской террористической группы «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)». Работая мойщицей посуды в столовой кадетского корпуса, она вела с одним из воспитанников целенаправленные беседы, формируя у него негативное отношение к участникам спецоперации и сотрудникам правоохранительных органов. Также она предоставляла подростку литературу по минно-взрывному делу и конспирации. Помимо идеологической обработки, обвиняемая поощряла кадета деньгами за выполнение заданий. Она также водила его на Кузьминское кладбище для поиска «закладок» соратников террористической организации.

Бывшая сотрудница Кадетского корпуса СК РФ не признает свою вину. В суде она ссылалась на возможные проблемы с психикой и когнитивные отклонения, однако документов, подтверждающих диагноз, у нее нет. Свои поступки она оправдывала педагогической методикой, заявляя, что на самом деле хотела уберечь подростка от опасного увлечения.

