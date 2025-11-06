На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На СВО погиб «маньяк с самым низким IQ»

«Регнум»: в зоне СВО погиб маньяк Варламов, осужденный за убийство девочки
true
true
true
close
Пресс-служба СУ СК РФ по УР

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб осужденный за убийство и изнасилование девятилетней девочки в удмуртском селе Шаркан Рудольф Варламов. Об этом сообщает агентство «Регнум».

По информации журналистов, многие жители Шаркана считали Варламова невиновным, называя его «маньяком с самым низким IQ» и полагая, что наказание он понес за другого человека.

После освобождения Варламов должен был до 2032 года регулярно отмечаться в полиции и соблюдать ограничения, в том числе не посещать образовательные учреждения. Однако, по словам его сестры Екатерины, весной 2025 года он принял решение отправиться в зону специальной военной операции.

Она рассказала, что Варламову было морально тяжело осознавать, что на него повесили убийство и изнасилование.

«В мае он погиб», — сказала Екатерина.

По ее словам, Варламов имел боевой опыт, участвовал в первой чеченской кампании и заключил контракт. Сестра намерена добиваться пересмотра дела и снятия судимости с брата, а также поиска настоящего преступника. Местные жители утверждают, что имя виновного известно, однако его отец занимал высокий пост, что, по их мнению, позволило избежать наказания.

Ранее бывший вице-мэр Челябинска погиб на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами