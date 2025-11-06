На СВО погиб «маньяк с самым низким IQ»

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб осужденный за убийство и изнасилование девятилетней девочки в удмуртском селе Шаркан Рудольф Варламов. Об этом сообщает агентство «Регнум».

По информации журналистов, многие жители Шаркана считали Варламова невиновным, называя его «маньяком с самым низким IQ» и полагая, что наказание он понес за другого человека.

После освобождения Варламов должен был до 2032 года регулярно отмечаться в полиции и соблюдать ограничения, в том числе не посещать образовательные учреждения. Однако, по словам его сестры Екатерины, весной 2025 года он принял решение отправиться в зону специальной военной операции.

Она рассказала, что Варламову было морально тяжело осознавать, что на него повесили убийство и изнасилование.

«В мае он погиб», — сказала Екатерина.

По ее словам, Варламов имел боевой опыт, участвовал в первой чеченской кампании и заключил контракт. Сестра намерена добиваться пересмотра дела и снятия судимости с брата, а также поиска настоящего преступника. Местные жители утверждают, что имя виновного известно, однако его отец занимал высокий пост, что, по их мнению, позволило избежать наказания.

