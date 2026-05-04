Российский губернатор рассказал о жертве террористической атаки ВСУ

Гладков: один человек погиб и семь ранены при атаках ВСУ в Белгородской области
Мирный житель погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Еще семеро человек, в том числе 10-летний ребенок и боец «Орлана», получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, террористическим ударам со стороны ВСУ подвергли сразу три муниципалитета. Одного человека не удалось спасти. Гладков отметил, что медики до последнего боролись за его жизнь, однако ранения оказались слишком тяжелыми.

При ракетном обстреле в селе Казачья Лисица пострадала женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями мягких тканей ноги. В городе Грайворон при детонации вражеского дрона пострадал боец «Орлана». У него также диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей ног. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.

Еще трое, включая 10-летнего ребенка, пострадали при ракетном обстреле в поселке Красная Яруга. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой груди. У другой пострадавшей и ее 10-летнего сына диагностировали баротравму.

Двое мужчин пострадали во время атаки FPV-дрона на предприятие в городе Шебекино. У одного — баротравма и осколочное ранение ноги, у второго — баротравма и осколочное ранение руки. Их госпитализировали.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там находился Гладков.

 
