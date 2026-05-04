«Погоды не сделает»: в Госдуме оценили запуск шведского спутника для разведки в РФ

Швеция впервые запустила в космос свой спутник для разведки военных целей на территории России. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что такой шаг демонстрирует лишь недружественный настрой страны, но принципиально «ничего не меняет».

«Единственный шведский спутник погоды не сделает, ведь Украина и так получает разведывательную информацию от всего блока НАТО, обладающего весьма внушительной космической группировкой. Принципиально это не изменит ровным счетом ничего. Разве что в очередной раз демонстрирует недружественную позицию Швеции по отношению к нашему государству. Она, впрочем, и в российских, и в шведских документах зафиксирована с тех пор, как Стокгольм объявил о своем вступлении в Североатлантический альянс», — сказал он.

Журавлев считает, что участие Стокгольма в создании беспилотников для ВСУ — это повод ударить по военным заводам Швеции.

«Сейчас есть сведения о том, что Швеция задействована еще и в производстве БПЛА для киевского режима — вот это уже гораздо более серьезный звоночек, позволяющий включить те самые заводы, на которых это происходит, в число приоритетных целей для российской армии», — добавил он.

3 мая SVT сообщил, что Швеция впервые запустила в космос свой спутник для разведки военных целей на территории России. В публикации отмечается, что запуск был произведен с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, он был выполнен космической компанией SpaceX. По данным журналистов, спутник выйдет на свою орбиту приблизительно через месяц.

Начальник Космических сил Швеции Андерс Сундеман отметил, что в настоящий момент вооруженные силы страны получают спутниковые снимки от союзников или с коммерческих спутников. По его словам, в ближайшие два года у королевства будет около 10 собственных военных спутников на орбите Земли.

Ранее летчик рассказал, что новый шведский спутник будет следить за ядерными объектами России.