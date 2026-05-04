Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

«Погоды не сделает»: в Госдуме оценили запуск шведского спутника для разведки в РФ

Депутат Журавлев: запуск шведского спутника для разведки в РФ ничего не изменит
Dima Zel/Shutterstock/FOTODOM

Швеция впервые запустила в космос свой спутник для разведки военных целей на территории России. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что такой шаг демонстрирует лишь недружественный настрой страны, но принципиально «ничего не меняет».

«Единственный шведский спутник погоды не сделает, ведь Украина и так получает разведывательную информацию от всего блока НАТО, обладающего весьма внушительной космической группировкой. Принципиально это не изменит ровным счетом ничего. Разве что в очередной раз демонстрирует недружественную позицию Швеции по отношению к нашему государству. Она, впрочем, и в российских, и в шведских документах зафиксирована с тех пор, как Стокгольм объявил о своем вступлении в Североатлантический альянс», — сказал он.

Журавлев считает, что участие Стокгольма в создании беспилотников для ВСУ — это повод ударить по военным заводам Швеции.

«Сейчас есть сведения о том, что Швеция задействована еще и в производстве БПЛА для киевского режима — вот это уже гораздо более серьезный звоночек, позволяющий включить те самые заводы, на которых это происходит, в число приоритетных целей для российской армии», — добавил он.

3 мая SVT сообщил, что Швеция впервые запустила в космос свой спутник для разведки военных целей на территории России. В публикации отмечается, что запуск был произведен с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, он был выполнен космической компанией SpaceX. По данным журналистов, спутник выйдет на свою орбиту приблизительно через месяц.

Начальник Космических сил Швеции Андерс Сундеман отметил, что в настоящий момент вооруженные силы страны получают спутниковые снимки от союзников или с коммерческих спутников. По его словам, в ближайшие два года у королевства будет около 10 собственных военных спутников на орбите Земли.

Ранее летчик рассказал, что новый шведский спутник будет следить за ядерными объектами России.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!