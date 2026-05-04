Стало известно о назначении нового главкома ВКС России

Генерал-полковник Александр Чайко назначен на пост главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС) России. Об этом сообщил Telegram-канал Fighterbomber.

Автор канала отметил, что Чайко уже приступил к исполнению своих обязанностей в новой должности. Официального подтверждения этой информации нет.

Генерал-полковнику Александру Чайко 54 года. В 1988 году он окончил Московское суворовское военное училище. В октябре 2019 года командовал группировкой российских войск в Сирии. В марте 2020 года Чайко участвовал в переговорах Сергея Шойгу, который на тот момент был главой Минобороны РФ, с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске.

В 2020 году был удостоен звания Героя России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Суворова и орденом «За военные заслуги», а также рядом медалей, в том числе Жукова.

Воздушно-космические силы России — это вид вооруженных сил, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно в воздушном и космическом пространстве в целях обеспечения обороны и безопасности страны.

Ранее Путин освободил главнокомандующего Сухопутных войск РФ Олега Салюкова от должности из-за возраста.