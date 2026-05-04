Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

На Украине расхитили гумпомощь почти на миллион долларов

В Одессе расхитили 50 тонн гуманитарной помощи почти на $1 млн
Одесская областная прокуратура

Гуманитарную помощь на сумму более 40 млн гривен (почти $1 млн), предназначенную для нуждающихся украинцев, расхитили в Одессе. Об этом сообщили в одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, к этому причастны бывший таможенник, представитель благотворительной организации и их сообщник-иностранец.

Злоумышленники реализовали более 50 тонн гуманитарной помощи. Ориентировочная стоимость товаров превышает 40 млн гривен. Помощь в виде одежды и обуви поступала из-за рубежа через благотворительные фонды, а затем незаконно выставлялась на продажу. Чтобы создать видимость законности, фигуранты оформляли фиктивные документы о якобы осуществлявшейся передаче помощи между благотворительными организациями. Фактически же товар сразу направляли на продажу.

До этого на Украине раскрыли крупную схему хищений при строительстве оборонительных сооружений в Днепропетровской области. Должностные лица воинской части присвоили более 14 млн гривен (около ₽25,2 млн). В 2024 году командир части закупил материалы для фортификаций по завышенным на 20% ценам, после чего деньги обналичили.

Ранее Зеленский оценил уровень коррупции на Украине.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!