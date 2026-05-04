На Украине расхитили гумпомощь почти на миллион долларов

В Одессе расхитили 50 тонн гуманитарной помощи почти на $1 млн

Гуманитарную помощь на сумму более 40 млн гривен (почти $1 млн), предназначенную для нуждающихся украинцев, расхитили в Одессе. Об этом сообщили в одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, к этому причастны бывший таможенник, представитель благотворительной организации и их сообщник-иностранец.

Злоумышленники реализовали более 50 тонн гуманитарной помощи. Ориентировочная стоимость товаров превышает 40 млн гривен. Помощь в виде одежды и обуви поступала из-за рубежа через благотворительные фонды, а затем незаконно выставлялась на продажу. Чтобы создать видимость законности, фигуранты оформляли фиктивные документы о якобы осуществлявшейся передаче помощи между благотворительными организациями. Фактически же товар сразу направляли на продажу.

До этого на Украине раскрыли крупную схему хищений при строительстве оборонительных сооружений в Днепропетровской области. Должностные лица воинской части присвоили более 14 млн гривен (около ₽25,2 млн). В 2024 году командир части закупил материалы для фортификаций по завышенным на 20% ценам, после чего деньги обналичили.

Ранее Зеленский оценил уровень коррупции на Украине.