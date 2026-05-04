Появилось фото «вооруженного до зубов» российского истребителя

Российский истребитель Су-35С с шестью ракетами попал на фото
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Российский истребитель четвертого поколения Су-35С, «вооруженный до зубов», попал на фото. Кадр опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На снимке можно увидеть воздушное судно, к крыльям которого прикреплены сразу несколько ракет. По информации канала, истребитель оснащен двумя ракетами класса «воздух — воздух» средней дальности Р-77М и одной ракетой класса «воздух — воздух» малой дальности Р-74. Также Су-35С имеет по одной ракете класса «воздух — воздух» средней дальности Р-77-1 и большой дальности Р-37М, и одну противорадиолокационную ракету Х-31ПМ.

21 апреля координатор подполья Сергей Лебедев рассказал о бое между российским истребителем Су-35С и боевым самолетом Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошедшем в небе на западе Луганской народной республики. В ходе сражения экипаж Су-35С выпустил дальнобойную ракету Р-37М по украинскому воздушному судну, появившемуся у линии фронта. Оно выполнило маневр для уклонения от ракеты и ушло на запад, при этом украинские военные не открывали ответный огонь по российскому истребителю.

Как отметил Лебедев, ракета взорвалась в непосредственной близости от самолета ВСУ. Его дальнейшее движение сопровождалось дымовым следом, в связи с чем координатор подполья пришел к выводу, что машина могла получить повреждение.

Ранее российские войска получили партию передовых истребителей Су-35С.

 
