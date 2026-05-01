ВСУ перебросили опытных инструкторов под Волчанск

ТАСС: инструкторов ВСУ с опытом АТО перебросили на Волчанское направление
Командование украинских войск перебросило инструкторов 157-й механизированной бригады на Волчанское направление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) направили к селу Покаляное в Харьковской области.

«Противник перебросил [туда] инструкторов 157-й механизированной бригады с опытом АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе — «Газета.Ru») для «повышения мотивации» личного состава», — уточнил он.

24 апреля журналисты ТАСС со ссылкой на силовые структуры передали, что командование ВСУ направило иностранных наемников в Волчанский район Харьковской области. Как рассказал источник, о решении украинских офицеров в социальных сетях писали военнослужащие 36-й дорожно-строительной бригады ВСУ, задействованные в возведении укреплений в районе села Циркуны. В силовых структурах объяснили, что Киев этим шагом рассчитывал «исправить бедственное положение» армии на данном участке фронта.

Ранее несколько подразделений ВСУ бесследно исчезли под Харьковом.

 
