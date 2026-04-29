На Украине раскрыли схему вывоза дезертиров под видом такси за $4 тысячи

В подконтрольной Киеву части Запорожской области задержаны житель города и чиновник воинской части, которые организовали канал побега за границу для желающих дезертировать украинских военных. Как сообщили в госбюро расследований (ГБР), свои услуги злоумышленники назвали «такси для военных 24/7 Запорожья» и искали клиентов через интернет.

Организатор схемы обещал за деньги довезти дезертиров в любой город страны и помочь беспрепятственно миновать блокпосты. В случае остановки для проверки организатор звонил своему сообщнику из воинской части, который выходил на видеосвязь и объяснял цель поездки как якобы законную «рекрутинговую процедуру». Мужчин также инструктировали, как действовать при нелегальном пересечении границы.

Стоимость услуг составила $4 тыс. за одного военнослужащего — именно после получения этой суммы фигурантов и задержали. Им предъявлены обвинения в пособничестве дезертирству и содействии незаконной переправке через границу. Санкции вменяемых им статей УК Украины предусматривают до 12 лет лишения свободы.

