Появились новые подробности о сбежавшем к ВСУ российском военном

19-летний российский оператор беспилотников Артем Климов, который перешел на сторону вооруженных сил Украины (ВСУ), отказывался обсуждать с друзьями службу в армии. Новые подробности о бежавшем на сторону противника солдате рассказал RT его бывший друг.

По словам собеседника издания, Климов отказывался обсуждать с друзьями службу в армии, однако постоянно отправлял им видео, где показывал свою фронтовую жизнь. Позднее оказалось, что эти кадры перебежчик на самом деле брал из интернета, как отмечает RT.

»... все эти кружки со стрельбой и с клубами дыма не его. Знакомые начали натыкаться на эти же видео в TikTok и других соцсетях», — рассказал бывший друг Климова.

До этого собеседник RT рассказал, что 19-летний российский военнослужащий принял решение отправиться на спецоперацию, что стало неожиданностью для близких, поскольку свою жизнь со службой он не связывал. В тыл на СВО Климов пришел в качестве радийщика в июне 2025 года. Через три месяца после этого он отправился в пехоту оператором БПЛА 2-го мотострелкового батальона 102-го полка.

В публикации отмечается, что зимой он перестал выходить на контакт с близкими и очистил историю в мессенджерах.

Ранее предатель Климов рассказал о попытке ликвидации его при переходе к ВСУ.