В Киеве заявили о дефиците ракет для комплексов Patriot

Полковник ВСУ Игнат: ПВО Украины не хватает ракет для Patriot

Противовоздушной обороне (ПВО) Украины не хватает боеприпасов для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом на YouTube-канале журналистки Янины Соколовой заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил украинской армии полковник Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что запасы ракет-перехватчиков недостаточны, поэтому системы Patriot фактически находятся на «голодном пайке». Особенно не хватает ракет PAC-3, наиболее эффективных для перехвата баллистических ракет.

Игнат также пожаловался на дефицит боеприпасов и для других западных комплексов ПВО, таких как NASAMS и IRIS-T. Нехватка зенитных ракет, по словам украинского военного, вызвана высокой интенсивностью российских ударов.

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки американского оружия Киеву в рамках программы PURLs (Prioritized Ukraine Requirements List) продолжаются, однако существует нехватка систем противовоздушной обороны.

