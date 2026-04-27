В России разработали комплекс для подавления навигации дронов

Предприятие госкорпорации «Ростех» разработало комплекс подавления навигации беспилотников «Вика», который активируется только при обнаружении дрона и не создает помех для гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Telegram-канале корпорации.

В сообщении уточняется, что разработкой занимался концерн «Созвездие», входящий в холдинг «Росэл». Комплекс способен разрывать каналы связи навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, обеспечивая защиту объектов и территорий от атак беспилотников.

Как пояснили в «Ростехе», система может работать как в ручном режиме по внешнему целеуказанию, так и автоматически — за счет встроенного обнаружителя радиоканалов дронов. Это позволяет включать подавление только при наличии угрозы, что важно для сохранения стабильной работы городской инфраструктуры.

В госкорпорации добавили, что при объединении нескольких комплексов можно обеспечить круговую защиту. В таком случае от шести до восьми устройств размещаются так, чтобы каждое контролировало свой сектор в 60 градусов, занимаясь радиоразведкой и подавлением.

При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных направлений, определяет местоположение беспилотника и воздействует на него точечно. Такой подход, как подчеркнули в «Ростехе», позволяет ограничить навигацию дрона без негативного влияния на окружающую инфраструктуру.

В компании отметили, что благодаря кластерной архитектуре, секторному воздействию и автоматизации комплекс «Вика» может применяться для защиты как промышленных, так и военных объектов.

Ранее в России разработали лазерный комплекс разведки, засекающий человека за 18 км.