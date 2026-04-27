Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В России разработали комплекс для подавления навигации дронов

«Ростех» разработал комплекс подавления навигации беспилотников «Вика»
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Предприятие госкорпорации «Ростех» разработало комплекс подавления навигации беспилотников «Вика», который активируется только при обнаружении дрона и не создает помех для гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Telegram-канале корпорации.

В сообщении уточняется, что разработкой занимался концерн «Созвездие», входящий в холдинг «Росэл». Комплекс способен разрывать каналы связи навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, обеспечивая защиту объектов и территорий от атак беспилотников.

Как пояснили в «Ростехе», система может работать как в ручном режиме по внешнему целеуказанию, так и автоматически — за счет встроенного обнаружителя радиоканалов дронов. Это позволяет включать подавление только при наличии угрозы, что важно для сохранения стабильной работы городской инфраструктуры.

В госкорпорации добавили, что при объединении нескольких комплексов можно обеспечить круговую защиту. В таком случае от шести до восьми устройств размещаются так, чтобы каждое контролировало свой сектор в 60 градусов, занимаясь радиоразведкой и подавлением.

При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных направлений, определяет местоположение беспилотника и воздействует на него точечно. Такой подход, как подчеркнули в «Ростехе», позволяет ограничить навигацию дрона без негативного влияния на окружающую инфраструктуру.

В компании отметили, что благодаря кластерной архитектуре, секторному воздействию и автоматизации комплекс «Вика» может применяться для защиты как промышленных, так и военных объектов.

Ранее в России разработали лазерный комплекс разведки, засекающий человека за 18 км.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!