Российские военные поразили транспортные и энергетические объекты Украины

Вооруженные силы России поразили места хранения и запуска украинских беспилотников, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые в военных целях. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, для удара по целям на Украине использовалась авиация, БПЛА, ракеты и артиллерия. По удар также попали пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 140 районах.

25 апреля Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны в ответ на атаки Украины на российскую гражданскую инфраструктуру нанесли массированный удар по ее объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Кроме того, целью стала портовая инфраструктура, используемая в интересах украинских войск. Как уточнили в ведомстве, удары наносились с помощью дронов и высокоточного оружия большой дальности как наземного, так и морского и воздушного базирования. Все цели были поражены.

Ранее Зеленский призвал Запад ответить на ночные удары России по Украине.