Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Ливане сообщили о гибели двух мирных жителей при ударе Израиля

Минздрав Ливана: два мирных жителя погибли при ударе ЦАХАЛ
Shutterstock/FOTODOM

Два мирных жителя погибли при атаке Израиля на ливанский город Сафад -аль-Батих. Об этом сообщили в минздраве республики, пишет Al Jazeera.

«Два человека погибли и 17 получили ранения в результате израильского рейда на город Сафад аль-Батих на юге страны», — говорится в сообщении.

25 апреля в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 25 апреля сообщили, что израильской армии был отдан приказ ударить по целям «Хезболлы» в Ливане.

16 апреля Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что провел разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, в результате была достигнута договоренность о 10-дневном прекращении огня между этими государствами.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее в Ливане заявили, что израильские военные блокировали раненых журналистов.

 
Теперь вы знаете
Квоты в вузах для вдов бойцов СВО, новые правила проверки чиновников и штрафы за средний палец. Главное за 25 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!