В Ливане сообщили о гибели двух мирных жителей при ударе Израиля

Два мирных жителя погибли при атаке Израиля на ливанский город Сафад -аль-Батих. Об этом сообщили в минздраве республики, пишет Al Jazeera.

«Два человека погибли и 17 получили ранения в результате израильского рейда на город Сафад аль-Батих на юге страны», — говорится в сообщении.

25 апреля в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 25 апреля сообщили, что израильской армии был отдан приказ ударить по целям «Хезболлы» в Ливане.

16 апреля Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что провел разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, в результате была достигнута договоренность о 10-дневном прекращении огня между этими государствами.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее в Ливане заявили, что израильские военные блокировали раненых журналистов.