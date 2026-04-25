Житель Белгородской области попал в больницу после атаки БПЛА на автомобиль

Гладков: мужчина пострадал при атаке БПЛА на автомобиль в Грайвороне

Мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что все произошло в городе Грайворон. Бойцы самообороны доставили раненого в центральную районную больницу (ЦРБ).

«Ему диагностированы минно-взрывная травма, непроникающее осколочное ранение грудной клетки, а также осколочные ранения руки и ноги», — подчеркивается в заявлении.

По словам Гладкова, пострадавшего после оказания первой помощи переведут из Грайворонской ЦРБ в городскую больницу №2 в Белгороде. Глава региона добавил, что повреждения также получил автомобиль.

23 апреля украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по частному жилому дому в селе Репяховка в Белгородской области. В результате атаки пострадали отец и его сын. Старшего мужчину доставили в медицинское учреждение с осколочными ранениями конечностей, головы и живота. Младшего мужчину спасти не удалось, рассказал губернатор региона.

Ранее украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в Белгороде, когда на крыше работали двое мужчин.