Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Житель Белгородской области попал в больницу после атаки БПЛА на автомобиль

Efrem Lukatsky/AP

Мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что все произошло в городе Грайворон. Бойцы самообороны доставили раненого в центральную районную больницу (ЦРБ).

«Ему диагностированы минно-взрывная травма, непроникающее осколочное ранение грудной клетки, а также осколочные ранения руки и ноги», — подчеркивается в заявлении.

По словам Гладкова, пострадавшего после оказания первой помощи переведут из Грайворонской ЦРБ в городскую больницу №2 в Белгороде. Глава региона добавил, что повреждения также получил автомобиль.

23 апреля украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по частному жилому дому в селе Репяховка в Белгородской области. В результате атаки пострадали отец и его сын. Старшего мужчину доставили в медицинское учреждение с осколочными ранениями конечностей, головы и живота. Младшего мужчину спасти не удалось, рассказал губернатор региона.

Ранее украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в Белгороде, когда на крыше работали двое мужчин.

 
Теперь вы знаете
Квоты в вузах для вдов бойцов СВО, новые правила проверки чиновников и штрафы за средний палец. Главное за 25 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!