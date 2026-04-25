Война США и Израиля против Ирана
Экс-генсек НАТО назвал две страны, способные возглавить оборону Европы

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Франция и Британия могут возглавить оборону Европы
Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью The Telegraph, что Франция и Британия могут взять на себя ответственность за безопасность Европы, не полагаясь на помощь со стороны США.

«Бывший глава НАТО заявил, что Великобритания и Франция должны возглавить «коалицию желающих», чтобы взять на себя ответственность за оборону Европы без помощи США», — говорится в материале.

Также он предложил расширить формат этой структуры, работающей на поддержку Киева: в нее, по мнению экс-главы НАТО, следует включить и саму Украину.

Белый дом 1 апреля заявил, что рассматривает возможность выхода США из НАТО после того, как альянс не поддержал Вашингтон в операции против Ирана. В США назвали реакцию союзников на запрос «пятном». Соединенным Штатам, по мнению властей, не нужна помощь стран НАТО, которые «делают все», чтобы эту помощь не оказывать.

Ранее в НАТО оценили значение американского ядерного зонтика для Европы.

 
