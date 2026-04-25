ВСУ с помощью дронов забросали Энергодар листовками с QR-кодами

Украинские дроны сбросили листовки с мошенническими QR-кодами на Энергодар, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом журналистам РИА Новости сообщил глава населенного пункта Максим Пухов.

Он уточнил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) разбросали листовки в 1-м микрорайоне.

«Внешне листовки похожи на обычную рекламу, но при переходе по QR-коду злоумышленники получат доступ ко всем данным телефона: контактам, фото, банковским приложениям и паролям», — рассказал Пухов.

На этом фоне глава Энергодара призвал жителей не поддаваться на провокации и ни в коем случае не переходить по ссылке, которую выдает сканирование QR-кода. Также гражданам рекомендовали не брать листовки в руки, так как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли обработать их вредными веществами.

16 апреля ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару. В результате атаки пострадал 47-летний мужчина. Во время налета БПЛА он находился в районе «ГРЭСовских дач». Раненого доставили в медсанчасть с травмами средней степени тяжести.

Ранее город — спутник Запорожской АЭС остался без света из-за атаки ВСУ.